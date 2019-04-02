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«Не исключаем теракт». Сотрудник академии Можайского подозревает «гастарбайтеров»

2 Апреля 2019 в 16:34
«Не исключаем теракт». Сотрудник академии Можайского подозревает «гастарбайтеров»
ФОТО: "КП", Артем Килькин
В питерской Военно-космической академии им. Можайского разорвалась мина мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает «КП».

По данным источников издания, взрывное устройство было «безоболочным». Как рассказал источник, взрывом снесло лестничный пролёт, что послужило причиной задержки в эвакуации курсантов из здания.

Источник «КП» не исключает, что это был теракт, а боеприпас в здание могли пронести посторонние люди, например, трудовые мигранты. Как оказалось, в академии Можайского «гастарбайтеры» приняты в качестве дворников и уборщиков.

По уточненным данным, взрыв произошел в отделе кадров. Пострадали четыре человека, среди которых нет курсантов академии.

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