«Не исключаем теракт». Сотрудник академии Можайского подозревает «гастарбайтеров»

ФОТО: "КП", Артем Килькин

В питерской Военно-космической академии им. Можайского разорвалась мина мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает « КП»

По данным источников издания, взрывное устройство было «безоболочным». Как рассказал источник, взрывом снесло лестничный пролёт, что послужило причиной задержки в эвакуации курсантов из здания.

Источник «КП» не исключает, что это был теракт, а боеприпас в здание могли пронести посторонние люди, например, трудовые мигранты. Как оказалось, в академии Можайского «гастарбайтеры» приняты в качестве дворников и уборщиков.

По уточненным данным, взрыв произошел в отделе кадров. Пострадали четыре человека, среди которых нет курсантов академии.