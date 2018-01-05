«Не дали разрешения» Рогозин объяснил отказ Альфа-Банка работать с Оборонкой

Альфа-Банк просил, но так и не получил разрешения работать со средствами гособоронзаказа. Об этом сообщил в своем Twitter вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за «риска санкций». Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», — написал Рогозин в своём Twitter.





Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа https://t.co/UJDXIxA5Ma — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 4 января 2018 г.

Ранее о прекращении Альфа-Банком обслуживания оборонных предприятий сообщил первый зампред совета директоров финансовой организации Олег Сысуев. Он отметил, что причиной стали санкции Запада, банк просто пытается «сократить риски», пишет RT.