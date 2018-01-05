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«Не дали разрешения» Рогозин объяснил отказ Альфа-Банка работать с Оборонкой

5 Января 2018 в 11:32
«Не дали разрешения» Рогозин объяснил отказ Альфа-Банка работать с Оборонкой

Альфа-Банк просил, но так и не получил разрешения работать со средствами гособоронзаказа. Об этом сообщил в своем Twitter вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за «риска санкций». Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», — написал Рогозин в своём Twitter.


Ранее о прекращении Альфа-Банком обслуживания оборонных предприятий сообщил первый зампред совета директоров финансовой организации Олег Сысуев. Он отметил, что причиной стали санкции Запада, банк просто пытается «сократить риски», пишет RT

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