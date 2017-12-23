Воскресенье
24 декабря
USD 58.32
EUR 69.13
Горячие новости

«Не бронзоветь». Володин назвал главный призыв Путина на съезде ЕР

23 Декабря 2017 в 17:40
«Не бронзоветь». Володин назвал главный призыв Путина на съезде ЕР

Главный призыв выступления Владимира Путина на съезде «Единой России» в субботу – «не бронзоветь». Такое мнение высказал в беседе с журналистами спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми стал центральной темой выступление президента.

«Мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь», — подчеркнул Володин, слова которого приводит «Интерфакс».

Он также отметил, что выступление Путина на съезде можно считать «программным».

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире НСН назвал выступление президента перед партией власти – предвыборной речью, которая означает «по-настоящему вступление Путина в предвыборную кампанию». 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.