«Не бронзоветь». Володин назвал главный призыв Путина на съезде ЕР

Главный призыв выступления Владимира Путина на съезде «Единой России» в субботу – «не бронзоветь». Такое мнение высказал в беседе с журналистами спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми стал центральной темой выступление президента.

«Мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь», — подчеркнул Володин, слова которого приводит «Интерфакс».

Он также отметил, что выступление Путина на съезде можно считать «программным».

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире НСН назвал выступление президента перед партией власти – предвыборной речью, которая означает «по-настоящему вступление Путина в предвыборную кампанию».