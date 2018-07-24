Вторник
24 июля
USD 63.2
EUR 74.13
Горячие новости

НДС в 2019 году вырастет с 18% до 20%

24 Июля 2018 в 12:09
НДС в 2019 году вырастет с 18% до 20%

Госдума приняла в третьем окончательном, чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС). Со следующего года вместо привычных 18% он вырастет до 20%.

Как пишет Ura.ru, инициативу правительства поддержали депутаты «Единой России». При этом парламентарии от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступили против.

Предлагая повышение НДС. Кабинет министров и Минфин рассчитывает дополнительно привлечь в казну с 2019 по 2021 годы больше триллиона рублей. Эти средства планируется направить на увеличение финансирования инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования, отмечает RT.

Также в законопроекте прописано сохранение нулевой ставки НДС до 2025 года для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь, и Дальневосточные регионы.

Документ сохраняет действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22% на постоянной основе и ставка взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Другим резонансным законопроектом, который рассматривает Госдума, и который может вступить в силу с 2019 года, является закон о пенсионной реформе. 

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.