НДС в 2019 году вырастет с 18% до 20%

Госдума приняла в третьем окончательном, чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС). Со следующего года вместо привычных 18% он вырастет до 20%.

Как пишет Ura.ru, инициативу правительства поддержали депутаты «Единой России». При этом парламентарии от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступили против.

Предлагая повышение НДС. Кабинет министров и Минфин рассчитывает дополнительно привлечь в казну с 2019 по 2021 годы больше триллиона рублей. Эти средства планируется направить на увеличение финансирования инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования, отмечает RT.

Также в законопроекте прописано сохранение нулевой ставки НДС до 2025 года для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь, и Дальневосточные регионы.

Документ сохраняет действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22% на постоянной основе и ставка взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Другим резонансным законопроектом, который рассматривает Госдума, и который может вступить в силу с 2019 года, является закон о пенсионной реформе.