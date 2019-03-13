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НДС на фрукты могут снизить вдвое

13 Марта 2019 в 15:55
НДС на фрукты могут снизить вдвое

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев рассчитывает, что налог на добавленную стоимость на фрукты и ягоды снизят вдвое с 20 до 10 %. Эта тема сейчас обсуждается в правительстве, заявил вице-премьер в Совете Федерации.

По словам Гордеева, окончательное решение должен принять глава кабмина Дмитрий Медведев. Как отмечает «Свободная пресса», Гордеев аргументировал правильность такого шага тем, что фрукты - витаминная продукция, которую потребляют и дети. В первую очередь, по словам вице-премьера, речь идёт о яблоках.

Гордеев, в частности, уточнил, что вопрос снижения НДС на фрукты и ягоды уже ставился на совещании с участием президента Владимира Путина на выездном совещании на Ставрополье.


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