НДС на фрукты могут снизить вдвое

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев рассчитывает, что налог на добавленную стоимость на фрукты и ягоды снизят вдвое с 20 до 10 %. Эта тема сейчас обсуждается в правительстве, заявил вице-премьер в Совете Федерации.

По словам Гордеева, окончательное решение должен принять глава кабмина Дмитрий Медведев. Как отмечает «Свободная пресса» , Гордеев аргументировал правильность такого шага тем, что фрукты - витаминная продукция, которую потребляют и дети. В первую очередь, по словам вице-премьера, речь идёт о яблоках.

Гордеев, в частности, уточнил, что вопрос снижения НДС на фрукты и ягоды уже ставился на совещании с участием президента Владимира Путина на выездном совещании на Ставрополье.