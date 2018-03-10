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Названы сроки возобновления рейсов Москва-Каир

10 Марта 2018 в 15:04
Названы сроки возобновления рейсов Москва-Каир

Регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром не откроется раньше апреля. Такие сроки назвал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, от российской стороны еще нет окончательного разрешения, поэтому бронь на рейсы в Каир еще не открыта, и они не стоят в летном расписании.

«Конечно, все может поменяться за считанные дни, однако следует учитывать, что, к примеру, компании Egypt Air, которая планирует направлять три самолета в Москву каждую неделю, после начала продажи билетов потребуется около месяца, чтобы выйти на их заполняемость», - заявил источник ТАСС.

Он добавил, что с большой долей вероятности регулярные рейсы в Египет начнутся в середине или ближе к концу апреля.

Напомним, авиасообщение с Египтом было прекращено по решению российской стороны в ноябре 2015 года после крушения на Синае лайнера А-321 «Когалымавиа». На борту самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, произошел теракт. Погибли 217 российских туристов и 7 членов экипажа.

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