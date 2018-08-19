Названы сроки подписания контракта на поставку Су-57 в войска

Контракт на поставку в российскую армию первой партии новейшего многоцелевого истребителя Су-57 будет подписан до конца лета. Такие сроки 19 августа назвал президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, подписание контракта с Минобороны запланировано в рамках форума «Армия-2018», который пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа.

«Мы подпишем с Министерством обороны контракты на поставку первой установочной партии, со следующего года начнутся уже поставки в части», - сказал Слюсарь в интервью на телеканале «Россия 1».

В установочную партию должны войти 12 истребителей. Сверхзвуковой Су-57 выполнен по технологии «стелс» с широким применением композитных материалов. Истребитель оснащен новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, мощным бортовым компьютером и радарной системой. Приобретением Су-57 уже заинтересовались Турция, Индия и Пакистан.