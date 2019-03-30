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Названы сроки перехода на электронные паспорта

30 Марта 2019 в 15:46
Названы сроки перехода на электронные паспорта

Стали известны сроки перехода на электронные паспорта транспортных средств. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Он сообщил, что окончательный переход на электронный вид документа произойдет в ноябре этого года.

По словам Морозова, работа в этом направлении проводится уже не первый год. Он уточнил, что переход грядущей осенью на электронные паспорта будет проходить в соответствии с совещаниями ЕАЭС.

Уточняется, что документ будет введен взамен обычных в рамках цифровизации экономики страны. В нем будет содержаться гораздо большее количество информации. В том числе, в нем будут указываться сведения о количестве ДТП, полисах КАСКО и ОСАГО, а также проведении техобслуживания.

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