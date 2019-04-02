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Названы сроки падения рубля и подорожания товаров

2 Апреля 2019 в 19:39
Названы сроки падения рубля и подорожания товаров

Рубль может начать падать к основным валютам уже в апреле. Об этом предупредили средства массовой информации со ссылкой на специалистов-экономистов, сообщает Ura.ru. В первую очередь, национальная валюта может просесть из-за новых санкций США.

Это вызовет удорожание товаров потребительского спроса, заявил изданию «Дни.ру» эксперт в сфере финансов и банковского дела московского отделения «Опоры России» Владимир Григорьев «Дни.ру». Причём. Даже, если рубль в дальнейшем вновь укрепится, ценники уже не будут переписаны, так как импортеры закладывают валютный риск в стоимость товаров.

По оценке некоторых экспертов, цены вырастут максимум на 0,6%. Однако из-за падения доходов граждан даже это удорожание может самым серьёзным образом сказаться на их благосостоянии. Доллар же может подорожать до 70 рублей в среднесрочной перспективе.

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