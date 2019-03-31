Названы главные раздражители российских авиатуристов

Пассажиры самолетов больше всего жалуются на избалованных детей, навязчивых соседей и опоздания в аэропорт. Такие данные приводит портал Aviasales.

Наиболее частый фактор для раздражения авиатуристов – дети, которые стучат в спинку кресла пассажира, без наушников смотрят видео и швыряют кусками еды. На это жалуются 75 процентов пассажиров.

Сосед, который мешает положить руку на подлокотник, просит выпустить его в туалет или открывает еду с резким запахом, выводит из себя 57 процентов пассажиров.

Половина опрошенных переживают из-за опоздания в аэропорт.

Менее всего туристов раздражает турбулентность и аплодисменты экипажу в конце полета.