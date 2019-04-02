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Названы самые высокооплачиваемые российские профессии

2 Апреля 2019 в 09:29
Названы самые высокооплачиваемые российские профессии

ВНИИ труда Минтруда России провели исследование, на основе которого составили список самых высокооплачиваемых профессий, пишет RT.

Возглавили рейтинг такие профессии, как инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Их заработная плата составит минимум 100 тыс. рублей. На втором месте оказались специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. Минимальная зарплата таких сотрудников оказалась чуть меньше - от 95 тыс. рублей. Замкнули тройку лидеров специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки. Доход в этих профессиях начинается от 90 тыс. рублей.

На четвертом месте оказались специалисты по потребительскому кредитованию. Их заработная плата минимально составит 85 тыс. рублей.

Как сообщает Ura.ru, готовность российских компаний выплачивать ежемесячно подобные суммы таким специалистам связана с тем, что спрос на них превышает предложение.

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