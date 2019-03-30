Названы самые стабильные российские сферы труда

Стали известны самые стабильные сферы труда в России. По данным Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда, ими оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщают Известия.

Сообщается, что также в лидерах рейтинга самых стабильных сфер оказались здравоохранение и образование, а также область IT-технологий.

Среди тех, кто не может похвастаться уверенностью в своей профессии оказались представители аграрной сферы, рыболовства и ЖКХ.

По данным специалистов, такой показатель связан с тем, что именно в этих сферах риск сокращения мест высок. Причем нестабильность на себе чувствуют, как рядовые сотрудники, так и граждане, которые находятся на руководящих должностях.

Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова рассказала НСН, как избежать сокращения на работе.