Суббота
30 марта
USD 64.73
EUR 72.72
Горячие новости

Названы самые стабильные российские сферы труда

30 Марта 2019 в 11:22
Названы самые стабильные российские сферы труда

Стали известны самые стабильные сферы труда в России. По данным Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда, ими оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщают Известия.

Сообщается, что также в лидерах рейтинга самых стабильных сфер оказались здравоохранение и образование, а также область IT-технологий.

Среди тех, кто не может похвастаться уверенностью в своей профессии оказались представители аграрной сферы, рыболовства и ЖКХ.

По данным специалистов, такой показатель связан с тем, что именно в этих сферах риск сокращения мест высок. Причем нестабильность на себе чувствуют, как рядовые сотрудники, так и граждане, которые находятся на руководящих должностях.

Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова рассказала НСН, как избежать сокращения на работе.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.