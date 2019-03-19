Названы самые распространенные детские заболевания

Росстат назвал самые распространённые заболевания среди детей до 14 лет, сообщает RT. Оказалось, что лидером рейтинга в 2017 году стали заболевания органов дыхания. В том числе, среди самых распространенных оказались грипп, ОРВИ и пневмония. За этот период их перенесли более 30 млн детей до 14 лет.

На втором месте оказались травмы и отравления. Из-за подобных проблем со здоровьем к специалистам обратились около 2,6 млн детей. Третье место среди самых распространенных детских заболеваний в России заняли некоторые инфекционные и паразитарные заболевания. Их перенесли 1,7 млн детей. Следом расположились инфекции кожные и подкожной клетчатки с аналогичным инфекционным заболеваниям результатом органов пищеварения.