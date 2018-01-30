Названы самые проблемные города чемпионата мира по футболу 2018

В четырёх российских городах есть вопросы к гостиницам, которые будут принимать болельщиков на ЧМ-2018. Об этом в эфире НСН рассказала генеральный директор туристической компании «Стартревел» Анна Гладштейн.

«[Самые проблемные] - Саранск, есть вопросы в Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге. Лучше всего в четырёх городах: Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи», - заявила Гладштейн.

Ранее во время пресс-конференции НСН председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Временной комиссии СФ по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 Андрей Кутепов рассказал, что с вопросом завышения цен на гостиницы нужно разбираться.