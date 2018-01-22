Названы самые популярные виды спорта среди россиян

Согласно отчету независимого исследовательского агентства MAGRAM Market Research, который публикует РБК, три четверти жителей России в той или иной степени интересуются спортом. При этом занимаются спортом 34%, а 41% ограничивается просмотром соревнований на стадионах или по телевизору.

Самыми популярными видами спорта, за которыми следят россияне, стали хоккей и фигурное катание (32-33%). На втором месте оказался футбол – его смотрят 34% респондентов.

А вот шахматы и бильярд интересны в качестве зрелища 7% и 5% россиян соответственно.