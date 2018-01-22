Вторник
23 января
USD 56.63
EUR 69.27
Горячие новости

Названы самые популярные виды спорта среди россиян

22 Января 2018 в 18:15
Названы самые популярные виды спорта среди россиян

Согласно отчету независимого исследовательского агентства MAGRAM Market Research, который публикует РБК, три четверти жителей России в той или иной степени интересуются спортом. При этом занимаются спортом 34%, а 41% ограничивается просмотром соревнований на стадионах или по телевизору.

Самыми популярными видами спорта, за которыми следят россияне, стали хоккей и фигурное катание (32-33%). На втором месте оказался футбол – его смотрят 34% респондентов.

А вот шахматы и бильярд интересны в качестве зрелища 7% и 5% россиян соответственно. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.