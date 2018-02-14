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Названы самые популярные страны для вывода денег из России

14 Февраля 2018 в 19:17
Названы самые популярные страны для вывода денег из России

Россияне все больше предпочитают хранить свои накопления в зарубежных банках. Самыми популярными странами для хранения денег стали Испания, Швейцария, Германии, Великобритания и США.

К концу 2017 года более 116 тысяч зарубежных счетов было открыто россиянами, тогда как в 2016 году таких счетов было всего 98 тысяч.

«Согласно представленным в 2017 году физическими лицами-резидентами уведомлениям об открытии счетов в банках за пределами территории России, всего было открыто около 27,2 тысячи счетов», — отмечает Федеральная налоговая служба. Так же в ведомстве отмечают, что в 2017 году было закрыто около 9 тысяч зарубежных счетов.

По результам анализа количество зарубежных счетов, открытых россиянами в 2017 году увеличилось на 53%, сообщает ФНС.

Напомним, что 6 февраля Bloomberg 6 февраля сообщило, что российские олигархи из «кремлевского списка» столкнулись с дополнительными проверками в американских банках. «Кремлевский доклад» был представлен Минфином США в конце января, в него вошли 210 российских чиновников и олигархов.
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