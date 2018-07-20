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Названы самые популярные курорты Крыма

20 Июля 2018 в 00:20
Названы самые популярные курорты Крыма

Наиболее популярными курортами Крыма стали Ялта, Феодосия и Евпатория, передает RT.

Также туристы выбирают Судак, Алушту, Алупку, Саки, Николаевку. Морское и Мисхор.

Рейтинг составлен сервисом Tvil.ru по данным броней жилья в частном секторе для проживания с 1 по 31 августа 2018 года.

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается Азовским морем.

Климат большей части Крыма можно охарактеризовать как климат умеренного пояса — мягкий степной в равнинной части, более влажный, характерный для широколиственных лесов — в горах. Южному берегу Крыма свойственен субсредиземноморский климат сухих лесов и кустарниковых зарослей.


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