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Названы самые дорогие города мира

19 Марта 2019 в 13:22
Названы самые дорогие города мира

Эксперты журнала Economist Intelligence Unit назвали самые дорогие города мира. Впервые за последние пять лет в этом рейтинге наравне с Сингапуром обозначились еще два лидера, пишет RT.

Среди 133 городов, которые вошли в список, первое место по дороговизне разделили между собой Гонконг, Париж и лидер последнего пятилетия Сингапур. Чуть дешевле оказались Цюрих и Осака.

Сообщается, что также в десятку лидеров рейтинга вошли вошли Женева, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес.

А вот самыми дешевыми городами планеты были признаны Каракас, Дамаск, Ташкент, Алматы, Бангалор, Карачи, Лагос, Буэнос-Айрес, Ченнаи и Нью-Дели.

Москва в рейтинге заняла 102-строчку.

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