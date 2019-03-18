Названы российские регионы с самым высоким уровнем безработицы

Уровень безработицы в России с ноября 2018 г. по январь этого года составил около 5 процентов. Такие результаты показало исследование, проведенное РИА Рейтинг.

Согласно рейтингу, самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии и Карачаево-Черкесии – 26,3% и 16,2% соответственно. По мнению экспертов, основной фактор, который влияет на этот показатель в регионах – их экономическое развитие, сообщает RT.

Также были названы регионы, где показатель безработицы оказался минимальным.

В столице он находится на отметке 1,2%, в Санкт-Петербурге - 1,4%, а в Ямало-Ненецком автономном округе - 2,2%.

Также в список городов с самым низким показателем безработицы попали Хабаровский край - 2,5% и Ханты-Мансийский автономный округ - 2,5%.

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