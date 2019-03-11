Названы российские регионы с самой высокой смертностью от ВИЧ

Федеральная служба по государственной статистике и региональных министерств здравоохранения России назвала регионы России, в которых смертность от ВИЧ является самой высокой по стране. В ведомстве сообщили, что список возглавили Кемеровская, Иркутская и Свердловская области.

Коэффициент смертности ВИЧ-положительных в Кемеровской области составил 65,1 случая на 100 тысяч жителей региона, в Иркутской области этот показатель достиг 42,4 случая на 100 тысяч жителей, а в Свердловской области — 38,1 случая на 100 тысяч человек.

Отмечается, что граждан, которые умерли в этом регионе от ВИЧ, оказалось больше, чем тех, кто погиб от убийств, отравления алкоголем, суицидов и аварий вместе взятых.

Ранее НСН сообщало, что в ближайшем будущем россияне смогут проходить тестирование на ВИЧ прямо на рабочем месте уже.