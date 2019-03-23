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Названы причины пристрастия к курению в России

23 Марта 2019 в 20:00
Названы причины пристрастия к курению в России

Федеральная служба государственной статистики выяснила, что в России ежедневно курит практически каждый четвертый— 22,5 процента. Росстат провел выборочное наблюдение за поведенческими факторами, влияющими на здоровье населения страны среди россиян старше 15 лет.

По данным исследования, число курильщиков растет с изменением возраста респондентов. Из числа 15-19-летних ежедневно курят 6,9 процента, в возрасте 20-24 лет — порядка 23 процентов. Группа от 40 до 50 лет (32,5 процента) относится к самой курящей

Заявили о том, что никогда не курят 72,5 процента участников исследования, 5,4 процента - не представляют свою жизнь без сигарет. Наиболее высок процент курильщиков среди граждан, которые не имеют постоянной работы или являются безработными.

Ранее глава программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова на пресс-конференции НСН предложила продавать электронные сигареты и инновационные средства доставки никотина в аптеках.

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