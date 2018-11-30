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Названы пилотные регионы проекта по снижению бедности

30 Ноября 2018 в 15:50
Названы пилотные регионы проекта по снижению бедности

Пилотные регионы, в которых будет запущен эксперимент по снижению бедности, назвал глава Минтруда РФ Максим Топилин, сообщает Rambler News Service.

По его словам, в 2019 году проект стартует в Нижнем Новгороде, Иваново, Приморье, и Кабардино-Балкарии. Приказ о проведении пилотного проекта будет подписан на днях. В ходе совещания с Минфином и Минэкономразвития будет выработана дорожная карта, уточнил Топилин.

Напомним, ранее президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты Георгий Фёдоров в эфире НСН связал снижение рождаемости в России с ухудшением экономической ситуации в стране.

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