Названы пилотные регионы проекта по снижению бедности

Пилотные регионы, в которых будет запущен эксперимент по снижению бедности, назвал глава Минтруда РФ Максим Топилин, сообщает Rambler News Service.

По его словам, в 2019 году проект стартует в Нижнем Новгороде, Иваново, Приморье, и Кабардино-Балкарии. Приказ о проведении пилотного проекта будет подписан на днях. В ходе совещания с Минфином и Минэкономразвития будет выработана дорожная карта, уточнил Топилин.

Напомним, ранее президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты Георгий Фёдоров в эфире НСН связал снижение рождаемости в России с ухудшением экономической ситуации в стране.