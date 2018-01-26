Названы номинанты на премию «Золотой орёл»

Кинопремию «Золотой орел» вручат в Москве. Торжественная церемония пройдет в павильоне «Мосфильм». На звание лучшей картины претендуют «Аритмия», «Большой», «Время первых», «Нелюбовь» и «Салют-7».

Среди режиссёров, которые претендуют на звание лучшего по версии премии «Золотой орёл» соревнуются Андрей Звягинцев, Борис Хлебников, Валерий Тодоровский.

За лучшую мужскую роль премию могут получить актёры Александр Яценко, Владимир Вдовиченков, Евгений Миронов, за женскую – Алиса Фрейндлих, Ирина Горбачёва, Марина Неелова.

Награды также получат лучшие сериалы, анимационные и короткометражные фильмы. Премия вручается с 2002 года.