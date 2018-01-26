Пятница
26 января
USD 55.93
EUR 69.46
Горячие новости

Названы номинанты на премию «Золотой орёл»

26 Января 2018 в 11:47
Названы номинанты на премию «Золотой орёл»

Кинопремию «Золотой орел» вручат в Москве. Торжественная церемония пройдет в павильоне «Мосфильм». На звание лучшей картины претендуют «Аритмия», «Большой», «Время первых», «Нелюбовь» и «Салют-7».

Среди режиссёров, которые претендуют на звание лучшего по версии премии «Золотой орёл» соревнуются Андрей Звягинцев, Борис Хлебников, Валерий Тодоровский.

За лучшую мужскую роль премию могут получить актёры Александр Яценко, Владимир Вдовиченков, Евгений Миронов, за женскую – Алиса Фрейндлих, Ирина Горбачёва, Марина Неелова.

Награды также получат лучшие сериалы, анимационные и короткометражные фильмы. Премия вручается с 2002 года.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.