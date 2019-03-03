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Названы наиболее распространенные у россиян психические заболевания

3 Марта 2019 в 21:00

Самыми распространенными среди жителей России являются расстройства непсихотического характера. Они диагностированы у 2 000 647 пациентов (в 2012 году — у 2 090 683 человек), сообщает RT со ссылкой на руководителя отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Бориса Казаковцева.

Расстройствами непсихотического характера страдают, в основном, люди молодого и среднего возраста.

«Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознаёт, что с ним происходит, нуждается в госпитализации. Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство — всё что угодно»,- отметил эксперт.

На втором месте по «популярности» находятся психозы и состояния слабоумия (1 097 909 человек — в 2017 году, 1 091 574 человека — в 2012 году). 

Умственная отсталость – на третьем месте (862 176 человек — в 2017 году, 907 182 человека — в 2012 году).

Ранее в беседе с НСН клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс рассказал, чем опасны социальные сети и как снизить до минимума время виртуального общения.

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