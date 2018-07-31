Названы место и время прощания с актёром «Современника» Шеховцовым

Прощание с актёром театра «Современник» Сергеем Шеховцовым состоится 31 июля на Другой сцене театра в 16:00. Об этом сообщили на странице театра в Facebook.

Как отмечают «Известия», покойный будет похоронен на малой родине, в кубанской станице Спокойная.

Актёр скончался за 57 году жизни от остановки сердца накануне, во время прогулки с собакой, пишет RT. Зрители знают его по сериалам «Дальнобойщики», «Бумер», «Марш Турецкого», «Солдаты», а также ряду спектаклей в театре «Современник». Коллеги покойного вспоминают, что он служил в театре, начиная с момента окончания Школы-студии МХАТ, пишет «Газета.ру».