Суббота
09 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

Названы места захоронения сокровищ Третьего рейха в Польше

9 Марта 2019 в 10:58
Названы места захоронения сокровищ Третьего рейха в Польше

В Германии опубликован дневник офицера СС Эгона Олленхауэра, в котором он указывает, где на территории Польши спрятаны сокровища Третьего рейха, вывезенные по поручению Гитлера на 260 грузовиках. Об этом сообщает Daily Mail.

Немецкий офицер пишет, что в Польше при наступлении Красной армии было выбрано 11 мест, чтобы спрятать сокровища, вывезенные Германией из Европы, а также переданные немцам на хранение польскими аристократами.

В тайниках, среди которых назван глубокий парковый колодец, тайная комната в одном из дворцов, хранятся монеты, ювелирные украшения, медали, 28 тонн золота, порядка 47 произведений искусства, вывезенных из Франции. В их числе считающиеся бесследно утраченными работы Рафаэля, Боттичелли, Рембрандта, Рубенса, Караваджо, Моне.

Дневник Эгона Олленхауэра долгое время хранился в христианской ложе в городе Кведлинбург, которую Daily Mail называет масонской. Несколько лет назад был передан фонду Schlesische Brücke.

«Мы публикуем информацию о дневнике сейчас, так как хотели дождаться момента, когда не станет людей, которые могут быть связаны с событиями, особенно сотрудников «Ваффен СС». Это было условием ложи», - заявил представитель фонда Роман Фурманьяка.

По мнению экспертов пяти организаций, проверивших документ, дневник подлинный, подделкой не является.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.