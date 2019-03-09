Названы места захоронения сокровищ Третьего рейха в Польше

В Германии опубликован дневник офицера СС Эгона Олленхауэра, в котором он указывает, где на территории Польши спрятаны сокровища Третьего рейха, вывезенные по поручению Гитлера на 260 грузовиках. Об этом сообщает Daily Mail.

Немецкий офицер пишет, что в Польше при наступлении Красной армии было выбрано 11 мест, чтобы спрятать сокровища, вывезенные Германией из Европы, а также переданные немцам на хранение польскими аристократами.

В тайниках, среди которых назван глубокий парковый колодец, тайная комната в одном из дворцов, хранятся монеты, ювелирные украшения, медали, 28 тонн золота, порядка 47 произведений искусства, вывезенных из Франции. В их числе считающиеся бесследно утраченными работы Рафаэля, Боттичелли, Рембрандта, Рубенса, Караваджо, Моне.

Дневник Эгона Олленхауэра долгое время хранился в христианской ложе в городе Кведлинбург, которую Daily Mail называет масонской. Несколько лет назад был передан фонду Schlesische Brücke.

«Мы публикуем информацию о дневнике сейчас, так как хотели дождаться момента, когда не станет людей, которые могут быть связаны с событиями, особенно сотрудников «Ваффен СС». Это было условием ложи», - заявил представитель фонда Роман Фурманьяка.

По мнению экспертов пяти организаций, проверивших документ, дневник подлинный, подделкой не является.