Названы лучший и худший стиральные порошки

Моющее средство AOS/«Я родился» для детского белья оказалось самым плохим по результатам проверки, проведенной «Росконтролем». Как уточняет RT , были исследованы порошки для цветного белья брендов «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился». В результате выяснилось, что последняя марка не соответствует требованиям безопасности по индексу токсичности, кроме того, эффективность в потребительских тестах и моющая способность у неё ниже средней.

Самым безопасным и эффективным признан порошок Sorti. Но даже в этом случае, при стирке рекомендовано применять дополнительное полоскание, поскольку средство оставляет поверхностно-активные вещества даже после третьего прополаскивания.

Как отмечает Телеканал «360» , главным критерием тестирования была токсичность химиката порошков. Причём, согласно правилам, значение индекса не должно выходить за границы диапазона 70-120% ни в одну из сторон. Однако все исследованные образцы нарушили эту норму: у Sorti индекс составил 66%, а у «Биолана» — всего 28%.

Неплохими марками «Росконтроль» также признал порошки «Миф» и BiMAX, сообщает Ura.ru . При этом, практически все порошки оставляют поверхностно-активные вещества после полоскания.

Как уточняет «Русская планета» , Росконтроль – частная организация, занимающаяся тестированием качества товаров и продуктов. Бизнес периодически выражает несогласие с методами оценки, которые применяет компания.