Пятница
08 февраля
USD 66.02
EUR 74.97
Горячие новости

Названы лучший и худший стиральные порошки

8 Февраля 2019 в 14:57
Названы лучший и худший стиральные порошки

Моющее средство AOS/«Я родился» для детского белья оказалось самым плохим по результатам проверки, проведенной «Росконтролем». Как уточняет RT, были исследованы порошки для цветного белья брендов «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился». В результате выяснилось, что последняя марка не соответствует требованиям безопасности по индексу токсичности, кроме того, эффективность в потребительских тестах и моющая способность у неё ниже средней.

Самым безопасным и эффективным признан порошок Sorti. Но даже в этом случае, при стирке рекомендовано применять дополнительное полоскание, поскольку средство оставляет поверхностно-активные вещества даже после третьего прополаскивания.

Как отмечает Телеканал «360», главным критерием тестирования была токсичность химиката порошков. Причём, согласно правилам, значение индекса не должно выходить за границы диапазона 70-120% ни в одну из сторон. Однако все исследованные образцы нарушили эту норму: у Sorti индекс составил 66%, а у «Биолана» — всего 28%.

Неплохими марками «Росконтроль» также признал порошки «Миф» и BiMAX, сообщает Ura.ru. При этом, практически все порошки оставляют поверхностно-активные вещества после полоскания.

Как уточняет «Русская планета», Росконтроль – частная организация, занимающаяся тестированием качества товаров и продуктов. Бизнес периодически выражает несогласие с методами оценки, которые применяет компания.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.