Названы лучшие смартфоны весны

Лучшие смартфоны этой весны определили эксперты автономной некоммерческой организации «Роскачество» совместно с ICRT - глобальным консорциум из более чем 40 организаций потребителей, которые занимаются совместными исследованиями и испытаниями в интересах потребителей.

Первые три места оккупировал южнокорейский производитель со своими новинками Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e, отмечает «ФедералПресс» . Следом идет его же прошлогодний флагман Samsung Note 9.

На пятую и шестую строчки опустились «яблочные» гаджеты - iPhone XS Max и iPhone XS. На седьмом, восьмом и девятом местах вновь корейский производитель – Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S8. Замыкает десятку китайский Huawei Mate 20 Pro.

Как уточняет Ura.ru , продукции Samsung отдано предпочтение за качество звука и звонков, ёмкость батареи, а также прочность и водонепроницаемость. Apple опережает соперников по качеству фото и видео.