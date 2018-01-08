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Названы лучшие фильмы 75-й церемонии «Золотой глобус»

8 Января 2018 в 10:37
Названы лучшие фильмы 75-й церемонии «Золотой глобус»

В Нью-Йорке раздали «Золотые глобусы». Триумфаторами 75-й церемонии награждения
стали картины «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» британского режиссера Мартина Макдоны и «Леди Бёрд» американски Греты Гервиг.

Лента «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» выдвигалась в шести номинациях, получив награду в четырех из них. Картина была признана «Лучшим драматическим фильмам», а также получила приз за «Лучшую драматическую актрису», «Лучшего актера второго плана» и «Лучший сценарий». Лента обошла фаворита сезона, обладателя «Золотого льва»  - фильм «Форма воды» Гильермо дель Торо, пишет ТАСС.

Премия «Золотой глобус»,присуждаемая ежегодно Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, является второй по значимости после «Оскара». 

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