Названы лауреаты премии «Золотой орёл»

Стали известны имена лауреатов кинопремии «Золотой орёл», сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что премию в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Салют–7».

Лучшей актрисой стала Ирина Горбачёва, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия».

Евгений Миронов стал лауреатом премии в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в картине Дмитрия Киселёва «Время первых».

«Золотого орла» также получил Андрей Звягинцев как лучший режиссёр за фильм «Нелюбовь».

Лучшим телевизионным фильмом стала «Анна Каренина» Карена Шахназарова, лучшим сериалом — «Оптимисты» Алексея Попогребского, передает RT.

Почетный приз вручен Александру Калягину.

«Золотой орёл» — национальная кинонаграда России. Учреждена «Национальной Академией кинематографических искусств и наук России» (президент Академии — В. Н. Наумов). Присуждается с 2002 года. Отбор по номинациям осуществляет «Экспертный совет»; премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

Премия учреждена 4 марта 2002 года. Фигурка приза «Золотой орёл» изготовлена из позолоченной бронзы с эмалью на кончиках крыльев — триколор российского флага и помещена на яшмовый постамент. Её автор — скульптор Виктор Митрошин (вручалась до 2013 года включительно). С 2014 года вручалась новая статуэтка приза (высотой 31 см, весом 953,10 г, из позолоченной бронзы, подставка из индийского зеленого мрамора, с эмалью на кончиках крыльев — триколор российского флага, с изумрудами 0,04 карата — глаза орла). В 2016 году награде вернули первоначальный дизайн, статуэтку изготовил партнёр церемонии — ювелирная компания «Mercury». Фигура орла выполнена из позолоченного серебра, основание статуэтки — из редкого вида итальянского мрамора, на котором расположен логотип бренда, дополненный бриллиантом