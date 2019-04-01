Названы инвестиционно привлекательные объекты недвижимости в Москве за неделю

Более 200 бизнесменов приняли участие в торгах за столичную недвижимость на прошлой неделе. На аукцион было выставлено порядка 34 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Самым востребованным объектом стало подвальное помещение в Лефортове площадью 147,5 квадратных метра. На него претендовали 23 участника, первоначальная цена выросла в семь раз и составила в итоге 1 миллион рублей. Серьезная конкуренция среди предпринимателей развернулась за право ведения сезонной нестационарной торговой деятельности. 46 инвесторов боролись за 16 лотов. Речь идет о тележках, которые можно разместить в Центральном и Юго-Восточном административном округе. Самым популярным лотом стала тележка для торговли мороженым и выпечкой в Пресненском районе. В итоге цена объекта выросла в 6,5 раз – до 69,5 тысячи рублей.

Спросом пользовались и коммерческие объекты из имущества акционерного общества «РЭМ» посредством публичного предложения - за 7 лотов конкурировали 42 предпринимателя. Особой популярностью пользовалось подвальное помещение площадью 516 квадратных метров на первом этаже жилого дома в районе «Нагатино-Садовники». В итоге цена объекта составила 19,7 миллиона рублей при изначальной стоимости 21,9 миллиона рублей.