Названы имена сообщников Абызова

В Следоме подозревают, что Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года являлся бенефициаром нескольких оффшорных организаций, а также создал и возглавил преступное сообщество, передает телеканал «360».

Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», он сумел похитить 4 миллиарда рублей и вывести их за рубеж.

Причастность Абызова к хищению 4 млрд рублей подтверждается в том числе показаниями свидетелей. Дело в отношении экс-министра может пополниться как новыми эпизодами, так и другими фигурантами.

