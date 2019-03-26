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Названы имена сообщников Абызова

26 Марта 2019 в 20:53
Названы имена сообщников Абызова

В Следоме подозревают, что Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года являлся бенефициаром нескольких оффшорных организаций, а также создал и возглавил преступное сообщество, передает телеканал «360».

Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», он сумел похитить 4 миллиарда рублей и вывести их за рубеж.

Причастность Абызова к хищению 4 млрд рублей подтверждается в том числе показаниями свидетелей. Дело в отношении экс-министра может пополниться как новыми эпизодами, так и другими фигурантами.

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