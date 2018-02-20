Названы города-лидеры по количеству участников «Тотального диктанта»

Ежегодно больше всего участников акции «Тотальный диктант» приходит в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в эфире НСН рассказала руководитель PR-службы проекта «Тотальный диктант» Ксения Эрдман.

«Безусловно, самое большое количество участников всегда показывают Москва и Санкт-Петербург. Но если мы посмотрим удельное соотношение общего количества населения к количеству участников, то, к сожалению, это не Москва. Довольно хорошее соотношение есть в Новосибирске и в других, более мелких городах», - отметила собеседница НСН.

По словам Ксении Эрдман, среди других стран лидерами по количеству участников являются Германия, Украина и Эстония. Ранее во время пресс-конференции в НСН руководитель PR-службы проекта «Тотальный диктант» Ксения Эрдман рассказала, что организаторы никого не выгоняют за списывание.