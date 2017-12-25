Названы главные слова уходящего года в России

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил 10 главных слов уходящего 2017 года. Список приводится на сайте «Год литературы 2017».

Лидером оказалась «реновация». «Серебро» у «биткоина», «бронзу» получил «хайп», сообщает РИА «Новости».

Самым популярным словом 2016 года стало «Брекзит», перешедшее из английского языка название процесса выхода Великобритании из Евросоюза. Также в тройку вошли слова «дно» и «покемоны».



В экспертный совет входят известные писатели, лингвисты, филологи, журналисты, культурологи и философы.

