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Названы главные слова уходящего года в России

25 Декабря 2017 в 23:42
Названы главные слова уходящего года в России

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил 10 главных слов уходящего 2017 года. Список приводится на сайте «Год литературы 2017».

Лидером оказалась «реновация». «Серебро» у «биткоина», «бронзу» получил «хайп», сообщает РИА «Новости».

Самым популярным словом 2016 года стало «Брекзит», перешедшее из английского языка название процесса выхода Великобритании из Евросоюза. Также в тройку вошли слова «дно» и «покемоны».

В экспертный совет входят известные писатели, лингвисты, филологи, журналисты, культурологи и философы.

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