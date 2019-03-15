Названы фавориты Лиги чемпионов

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев в интервью РИА ФАН назвал фаворитов четвертьфиналов Лиги чемпионов.

«Я уверен в том, что «Ливерпуль» и «Ювентус» пройдут дальше. В противостоянии «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» считаю фаворитом испанцев. Что касается «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити», то противостояние английских клубов — это всегда интересно. В этой паре случиться может все, что угодно», — заявил Черышев.

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные пройдут 16 и 17 апреля.

Лига чемпионов УЕФА - самый престижный европейский клубный футбольный турнир. Победитель Лиги чемпионов участвует в Клубном чемпионате мира — турнире под эгидой ФИФА.



49-летний Дмитрий Черышев — российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей (забил 1 гол) и 1 неофициальный (Россия — сборная ФИФА, 0:2). Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис. 28 июля 2015 года Черышев вошёл в тренерский штаб испанской «Севильи».