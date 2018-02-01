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Названы дата и место похорон космонавта Каденюка

1 Февраля 2018 в 00:26

Назначена дата похорон первого и на сегодняшний день единственного космонавта Украины, генерал-майора ВВС Украины, Героя Украины, кандидата технических наук Леонида Каденюка, скоропостижно скончавшегося на 68-м году жизни.

Каденюка похоронят на Байковом кладбище Киева, где находятся могилы самых выдающихся личностей государства. Церемония прощания и похорон назначена на пятницу, 2 февраля.

Леонид Каденюк умер внезапно во время утренней пробежки в районе Царского села в Киеве.

В 2017 году Каденюк выпустил книгу «Миссия — Космос».


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