Названы амбассадоры премии «Прорыв года» в номинации «Франшиза года»

Департамент предпринимательства и инновационного развития Правительства Москвы проводит конкурс для столичных предпринимателей «Прорыв года», чтобы определить лучших представителей малого и среднего бизнеса в девяти номинациях. Одна из них - «Франшиза года» - призвана определить лучшие проекты, работающие по системе франчайзинга.

По данным Российской ассоциации франчайзинга, в настоящее время на российском рынке работает свыше 2000 франшиз компаний, работающих в различных секторах ритейла, сервиса, медицинских услуг и т.д., большая часть владельцев франчиз и франчайзи сосредоточена в столице. Лучших участников франчайзингового рынка Правительство Москвы определит в рамках бизнес-премии «Прорыв года», участников поддержит президент Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Агнесса Осипова.

Агнесса Осипова с 2010 года входит в Совет директоров РАФ, а последние три года возглавляет его. Кроме того, Осипова – член Экспертного совета по вопросам развития торговой деятельности в Российской Федерации при Министерстве промышленности и торговли РФ, она как никто знает все о проблемах, с которыми каждый день сталкиваются участники этого молодого, но очень перспективного рынка.

«Предпринимательство сопряжено с рисками, однако в случае с приобретением франшизы эти риски заметно снижаются. Открыть бизнес по франшизе – один из самых безопасных вариантов для старта. Реальность такова, что из самостоятельных стартапов, как правило, выживают через год не более 20%. В одиночку трудно выдержать конкуренцию, особенно на таком развитом рынке, как Москва или города-миллионники. Статистика успеха у франчайзи – около 80%, - рассказывает Агнесса Осипова. – Один из знаковых трендов последних лет: если совсем недавно московские компании активно вели в регионы, то сейчас вектор изменился – региональные франчайзинговые проекты с успехом покоряют столицу. К тому же, в Москве действуют федеральные и муниципальные программы по поддержке предпринимателей, помогающие в том числе и франчайзинговому бизнесу. Уверена, что появление такой премии как «Прорыв года» станет знаковым инструментом поощрения бизнеса.

Второй амбассадор номинации «Франшиза года» - Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор сети барбершопов TopGun - одной из самых быстрорастущих сетей не только в России, но и в мире. Открыв свой первый салон в Туле в 2014 году, Локонцев масштабировал свой бизнес до крупнейшей франчазинговой сети салонов в трех странах, а общее количество точек приближается к трем сотням. В его портфолио и другие проекты - российская сеть арен киберспорта «Colizeym», сеть тату-салонов «Будем бить», мужская косметика Bradato, студия отбеливания зубов Crystal lab.

«Я рад присоединиться к команде амбассадоров премии «Прорыв года» - франчайзинговый бизнес, на первый взгляд, может показаться легким, однако, как и всем, франчайзи нужна поддержка. В том числе и информационная – нужно больше рассказывать и показывать потенциальным бизнесменам, как работают франчайзинговые сети, какие инструменты помогают их развивать и как преодолевать неизбежные трудности, - поделился мнением Алексей Локонцев.

Прием заявок на конкурс «Прорыв года» завершится 15 апреля. Правительство Москвы подведет итоги в конце мая 2019 года и вручит награды победителям в девяти номинациях. Решение о проведении конкурса «Прорыв года» было принято Мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума Правительства Москвы в августе 2018 года. Подать заявку и узнать подробнее можно на сайте PG.MBM.RU.