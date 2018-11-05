Названы 8 стран, не попавших под иранские «нефтяные» санкции

Греция, Индия, Италия, Турция, Южная Корея, Япония, Китай и Тайвань не попали под иранские «нефтяные» санкции. Об этом сообщил на брифинге госсекретарь Штатов Майк Помпео.

Он отметил, что исключение действует временно и «призвано обеспечить высокое предложение на мировом нефтяном рынке».

«Каждая из этих стран уже продемонстрировала значительное снижение закупок иранской нефти в течение последних шести месяцев», - отметил шеф американской дипломатии, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что два из перечисленных государств уже полностью прекратили закупку иранской нефти и не возобновят ее, пока с Тегерана не снимут санкции.

С 5 ноября вступили в силу санкции США в отношении Ирана. В частности, Вашингтон возобновил старые санкции, отмененные Бараком Обамой в 2016 году, которые касались иностранных фирм и зарубежных филиалов американских компаний. Также запрещено иметь контакты с Тегераном физическим и юридическим лицам США,