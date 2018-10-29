Названо лучшее вино России

Крымское вино «Бастардо Массандра» стало лучшим ликерным алкогольным напитком Российской Федерации 2018 года. Об этом объявило жюри всероссийского дегустационного конкурса «Кубок СВВР-2018» в рамках VIII Всероссийского Саммита Виноделов.

Как отмечает КИА , вино-победитель – классический напиток «Массандры», оно выпускается с 1966 года. В этом году винный конкурс прошел по обновленной системе в два этапа. В жюри вошли наиболее авторитетные и влиятельные эксперты вина из Великобритании, Бельгии, Финляндии, Австрии-США и Венгрии.

Лучшим белым вином России 2018 года признано «Абрау-Дюрсо» Рислинг 2017 года. Лучшее красное - «Имение Сикоры» Семейный Резерв Каберне-Совиньон 2017. Определены победители и в других номинациях.

Ранее стало известно, что Минпромторг и Роскачество намерены создать «Винный гид России». Член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко рассказал в эфире НСН, почему важна эта инициатива для отечественного виноделия.