Названо имя виновника «резни в Париже»

Полиция назвала имя молодого человека, который в субботу вечером напал с ножом на прохожих в Париже. Как сообщили французские СМИ, нападавшего зовут Хамзат Азимов.

Из сообщения ведомства следует, что Азимов получил французское гражданство в 2010 году. А родился он на территории Чечни 1 ноября 1997 года.

Ранее сообщилось, что мужчина не был известен полиции и не имел судимости. При этом спецслужбы взяли Азимова «на карандаш» из-за близости к радикальным исламистским кругам, пишет Газета.ру

Посольство РФ во Франции уже запросило у властей страны подтверждение данных о гражданстве напавшего на людей мужчины.

Напомним, что в результате резни в Париже был убить один человек, еще четверо получили ранения. Нападавший ликвидирован полицией.