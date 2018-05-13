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Названо имя виновника «резни в Париже»

13 Мая 2018 в 13:35
Названо имя виновника «резни в Париже»

Полиция назвала имя молодого человека, который в субботу вечером напал с ножом на прохожих в Париже. Как сообщили французские СМИ, нападавшего зовут Хамзат Азимов.

Из сообщения ведомства следует, что Азимов получил французское гражданство в 2010 году. А родился он на территории Чечни 1 ноября 1997 года.

Ранее сообщилось, что мужчина не был известен полиции и не имел судимости. При этом спецслужбы взяли Азимова «на карандаш» из-за близости к радикальным исламистским кругам, пишет Газета.ру

Посольство РФ во Франции уже запросило у властей страны подтверждение данных о гражданстве напавшего на людей мужчины.

Напомним, что в результате резни в Париже был убить один человек, еще четверо получили ранения. Нападавший ликвидирован полицией.

 

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