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Названо имя амбассадора конкурса «Прорыв года»

26 Марта 2019 в 12:29
Названо имя амбассадора конкурса «Прорыв года»

Правительство Москвы учредило номинацию «Мама – успешный предприниматель года» в конкурсе «Прорыв года». Ее амбассадором стала глава комитета по охране здоровья матери и ребенка при Совете по охране здоровья и качества жизни Евразийской организации экономического сотрудничества, учредитель общероссийского движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая.

Новая номинация была учреждена, чтобы повлиять на развитие женского предпринимательства, а также поддержать семейный бизнес в столице. Принять участие в конкурсе могут женщины-предприниматели, у которых есть дети до 10 лет.

Амбассадор номинации «Мама – успешный предприниматель года» Татьяна Буцкая отметила, что Россия лидирует по количеству женщин-руководителей. Их в нашей стране более 40%:

«Эти истории женщин-предпринимателей станут примером для тех, кто хочет, но не решается сделать первый шаг, сомневается в своих силах. Женщины могут все! А если женщина ещё и мать, то преград вообще не существует».

В финале конкурса будут выбраны победители в 9 номинациях, каждая из них направлена на поиск лучших предпринимателей. В конкурсе «Прорыв года» могут принять участие все зарегистрированные в столице предприниматели.

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