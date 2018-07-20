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Названо число поступивших за полгода в РВСН баллистических ракет

20 Июля 2018 в 13:57
Названо число поступивших за полгода в РВСН баллистических ракет

Семь межконтинентальных баллистических ракет поступили в РВСН России в течение полугода. Об этом 20 июля рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. По его словам, также в военные части были доставлены 17 машин обеспечения боевого дежурства.

«В интересах Ракетных войск стратегического назначения приняты семь межконтинентальных баллистических ракет, четыре автономные пусковые установки, 17 машин обеспечения боевого дежурства и восемь составных частей стационарного комплекса», - сообщил Криворучко во время единого дня приёма военной продукции.

Стоит отметить, что ранее было изготовлено четыре автономных пусковых установки комплекса «Ярс». К тому же, ещё две автономные пусковые установки проходят испытания, ещё шесть монтируются, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора предприятия «Титан-Баррикады» Алексея Панкратова.

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