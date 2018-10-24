Названо число детей, появившихся на свет в Подмосковье благодаря ЭКО

Более 1,7 тысяч детей родились в Подмосковье в 2018 году благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). При этом с января по сентябрь в регионе выполнили свыше 3,5 тысяч подобных процедур. Об этом рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, сообщает телеканал « 360 ». Как отметил глава регионального ведомства, до конца 2018 года будет выполнено ещё около 5 тысяч подобных процедур.

Дмитрий Матвеев также рассказал, что у него «есть мысли», как сократить время ожидания скорой в регионе. Он подчеркнул, что в настоящий момент уже ведётся работа по созданию единого центра приёма звонков, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня ».

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил, что нововведения, согласно которым скорая помощь обязана доставлять пациента не ближайшую клинику, а в медучреждение, которое окажет исчерпывающую помощь, будет действовать лишь в Москве и Санкт-Петербурге.