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Названа возможная причина смерти Этуша

9 Марта 2019 в 13:42
Названа возможная причина смерти Этуша
Владимир Этуш. Фото: РИА Новости

Владимир Этуш, народный артист СССР, скончался сегодня, 9 марта, на 97-м году жизни, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра имени Вахтангова.

Возможной причиной смерти артиста могли стать проблемы с сердцем, считает его дочь Раиса.

«Ему было 96 лет, я думаю, что отказало сердце», — сказала она в интервью RT.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что прощание с Владимиром Этушем состоится в театре. Уточняются дата и время церемонии.

«Сегодня, полчаса назад, в больнице скончался Владимир Абрамович Этуш», - сказал Крок. Он добавил, что прощание с народным артистом СССР Этушем состоится в театре, но дата и время прощания будут известны позже», - цитирует Крока агентство.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года.Он служил в труппе Театра имени Е.Б. Вахтангова с 1945 года, будучи приглашен туда сразу после окончания Театрального училища имени Б.В. Щукина.

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