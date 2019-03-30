Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Стала известна возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. Как сообщает The New York Times, по предварительным данным, катастрофа могла произойти из-за сбоя в работе системы улучшения характеристик маневренности (MCAS).

Сообщается, что во время последнего самолет компании Ethiopian Airlines система MCAS дала сбой. Уточняется, что аналогичная неполадка была замечена и в случае с самолетом компании Lion Air в Индонезии, который разбился пятью месяцами ранее.

Эксперты сообщают, что в соответствии с данными бортовых самописцев, система система улучшения характеристик маневренности активировалась до того, как самолет начал резко пикировать. Уточняется, что из-за этого передняя часть самолета могла начать погружаться вниз. Это и привело к необратимым последствиям, пишет Газета.ру.

Жертвами трагедии в Эфиопии стали 157 человек.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН рассказал,можно ли говорить о полной ненадежности Boeing 737 MAX, и как исправить слабые стороны лайнера.