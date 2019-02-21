Названа самая распространенная причина смерти российских мужчин

Болезни системы кровообращения становятся наиболее распространенной причиной смерти мужчин в России. Таковы данные Росстата. По информации ведомства, от этих заболеваний, в том числе от инсульта и инфаркта миокарда, в 2017 году умерли около 102 тыс. мужчин трудоспособного возраста (16-29 лет), передает RT.

Порядка 86,9 тыс. человек скончались от каких-либо внешних причин, к которым относятся ДТП, нападения, несчастные случаи, пишут «Известия».

Еще 42 тыс. мужского населения страны скончались от новообразований.

Также люди умирали от болезней органов пищеварения, инфекционных и паразитарных заболеваний и недугов органов дыхания, сообщает РЕН ТВ.

Всего за 2017 год в России умерли 317,5 тыс. трудоспособных мужчин.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что большинство смертей мужчин трудоспособного возраста (70%) в России связано с употреблением алкогольных напитков. Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с НСН рассказал, что во всех странах мира, население которых злоупотребляет алкоголем, можно увидеть схожую картину: