Названа причина вызова послов РФ и Ирана в МИД Турции

Послов России и Ирана вызвали в МИД Турции. Такое решение было принято из-за якобы существующих нарушений со стороны сирийской армии в районах деэскалации, сообщает Daily Sabah, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство в Анкаре. Прежде всего, имеется в виду Идлиб, сообщает RT.

Пока что в посольство РФ в Турции никак не прокомментировало новость.

Напомним, дипломата из России вызвали в МИД в Анкаре 9 января. Его попросили предоставить необходимую информацию по режиму деэскалации, сообщает Газета.ру .