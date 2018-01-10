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Названа причина вызова послов РФ и Ирана в МИД Турции

10 Января 2018 в 09:44
Названа причина вызова послов РФ и Ирана в МИД Турции

Послов России и Ирана вызвали в МИД Турции. Такое решение было принято из-за якобы существующих нарушений со стороны сирийской армии в районах деэскалации, сообщает Daily Sabah, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство в Анкаре. Прежде всего, имеется в виду Идлиб, сообщает RT.

Пока что в посольство РФ в Турции никак не прокомментировало новость.

Напомним, дипломата из России вызвали в МИД в Анкаре 9 января. Его попросили предоставить необходимую информацию по режиму деэскалации, сообщает Газета.ру.

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