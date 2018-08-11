Названа причина смерти водителя детского микроавтобуса в Подмосковье

Водитель микроавтобуса, перевозившего детей из пансионата «Бекасово» и попавшего в ДТП, мог скончаться за рулем от сердечного приступа. Об этом сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

По его словам, аварию, в результате которой автобус оказался в кювете, а шесть детей получили травмы, спровоцировала внезапная смерть шофера, не связанная непосредственно с ДТП.

«Предварительно, это проблемы со здоровьем, скорее всего, с сердцем», — сказал источник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Автобус съехал в кювет, вскоре после выезда из пансионата «Бекасово». Шесть детей были травмированы. Всем им оказана необходимая помощь, пишет Газета.ру