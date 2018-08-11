Названа причина смерти депутата Коровникова

Депутат Госдумы Александр Коровников, скончавшийся в возрасте 63 лет в ночь на субботу, страдал от тяжело болезни. Об этом рассказал экс-губернатор от Новгородской области, а ныне сенатор Сергей Митин.

Он отметил, что Коровников за свою жизнь побывал во многих горячих точках, что обернулось серьезной болезнью для парламентария. Однако он никогда не унывал по этому поводу, был оптимистом.

«Всю жизнь после этого посвятил себя заботе о ветеранах, с точки зрения законодательного обеспечения, и с точки зрения – помощи, встреч, организации работы с ветеранскими организациями, – сообщил сенатор Сергей Митин корреспонденту ФАН.

В нижней палате парламента Коровников работал в качестве председателя комитета по делам ветеранов. Он также был одним из авторов закона «О ветеранах».