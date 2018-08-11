Суббота
11 августа
USD 66.91
EUR 76.68
Горячие новости

Названа причина смерти депутата Коровникова

11 Августа 2018 в 16:32
Названа причина смерти депутата Коровникова

Депутат Госдумы Александр Коровников, скончавшийся в возрасте 63 лет в ночь на субботу, страдал от тяжело болезни. Об этом рассказал экс-губернатор от Новгородской области, а ныне сенатор Сергей Митин.

Он отметил, что Коровников за свою жизнь побывал во многих горячих точках, что обернулось серьезной болезнью для парламентария. Однако он никогда не унывал по этому поводу, был оптимистом.

«Всю жизнь после этого посвятил себя заботе о ветеранах, с точки зрения законодательного обеспечения, и с точки зрения – помощи, встреч, организации работы с ветеранскими организациями, – сообщил сенатор Сергей Митин корреспонденту ФАН.

В нижней палате парламента Коровников работал в качестве председателя комитета по делам ветеранов. Он также был одним из авторов закона «О ветеранах».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.