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Названа причина смерти бизнесмена, осужденного по делу «Кировлеса»

14 Июля 2018 в 15:43
Названа причина смерти бизнесмена, осужденного по делу «Кировлеса»

Бизнесмен Петр Офицеров, осужденный по делу «Кировлеса», скончался в результате эпилептического удара, подозрений на насильственную смерть у медиков нет. Такие данные предоставили журналистам в московской больнице имени Юдина.

По словам источника, Офицеров был доставлен в больницу 8 июля после тяжелого эпилептического удара. Он был помещен в реанимацию, где врачи боролись за его жизнь. Однако спасти бизнесмена не удалось. Он скончался 13 июля, пишет «Интерфакс».

Ранее о смерти Петра Офицерова сообщила его адвокат Светлана Давыдова. При этом она отказалась называть причину смерти бизнесмена.

По версии следствия, Офицеров, будучи директором «Вятской лесной компании» в 2009 году, вступил в преступный сговор с оппозиционером Алексеем Навальным, который тогда занимал пост советника губернатора Кировской области. Третьим участником сговора стал гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев. В результате преступных действий было похищено 10 тысяч кубометров продукции «Кировлеса» на сумму 16 млн рублей. Офицеров получил 4 года условно. У предпринимателя остались шестеро детей, пишет Газета.ру

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